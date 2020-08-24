Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск от госкомпании «Банк Дом. РФ». Ответчиком в деле проходит Николай Чистяков, чьи данные совпадают с данными генерального директора ООО «Гатчинский комбикормовый завод». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Претензии в суд поступили 17 августа 2020 года. Подробности спора неизвестны. Вероятно, ответчик выступал поручителем по кредиту одной из компаний группы «Гатчинский комбикормовый завод», которая включает несколько производственных активов, в том числе по выпуску кормов.

Заявленный Чистякову долг составляет 1 095 099 829,86 рубля.

Данные ответчика совпадают с данными генерального директора ООО «Гатчинский комбикормовый завод», учреждённого в марте 2007 года в деревне Малые Колпаны Ленинградской области. Единственный владелец завода — одноимённое акционерное общество. Пост директора Чистяков занимает с 2015 года. Также он является председателем наблюдательного совета ЗАО.

На сайте завода уточняется, что группа производит корма как для сельхозживотных, так и для кошек, собак и промышленного рыбоводства. Выступает она и застройщиком многоквартирных жилых домов в Ленинградской области.

«В активе компании два сданных в эксплуатацию объекта — жилой комплекс «Орлова Роща», возведённый в центре Гатчины, и жилой комплекс «Речной» — в Гатчинском районе», — отмечается на сайте.