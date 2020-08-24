Москва, , 11:25 — REGNUM Завод компании Ford Sollers в Елабуге вернется к пятидневной рабочей неделе в начале октябре. Об этом 24 августа сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Предприятие в Елабуге с 1 июля 2020 года было вынуждено перейти на сокращенную рабочую неделя для сохранения рабочего коллектива и эффективного ведения бизнеса. С 5 октября завод вернется к прежнему режиму работы.

Компания скорректировала производственный план с учетом возросшего спроса на модели Ford Transit. Предприятие будет осуществлять свою работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что за июль 2020 года на авторынке России было реализовано на 79% больше Ford Transit, чем в июле 2019 года. Всего было продано за отчетный месяц 1703 экземпляра Ford Transit.

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