Москва, , 11:15 — REGNUM В России ипотека наиболее востребована у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Отмечается, что за последний год в этом регионе ипотеку взяли около 30 человек из тысячи, это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране.

Далее идут Тюменская область (27,6 ипотечных кредитов на 1000 человек), Югра (27,4), Чувашия (25,0) и Башкирия (24,8). Санкт-Петербург занял 21-е место (20,7), Москва — 76-е (11,2).

На последнем месте находится Ингушетия (0,9). Также в конце списка находятся Чечня (2,2), Дагестан (3,5), Крым (5,0), Севастополь (6,4), Кабардино-Балкария (6,6) и Карачаево-Черкесия (8,5).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), хотят взять ипотечный кредит 20% жителей России. Исключают такую возможность 62% опрошенных. Основные причины отказа от ипотеки — низкие зарплаты, проблемы с работой (23%), нет необходимости (17%) высокие проценты по кредиту, большая переплата (7%).

Читайте также: Ипотека остается очень дорогой почти для половины граждан РФ — экономист