Душанбе, , 10:52 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и южнокорейская ассоциация KOSHUMA, сообщили в комитете.

Согласно документу, корейские инвестиции планируется направить в сферы строительства, промышленности, энергетики и информационных технологий. Отмечается, что членами KOSHUMA являются более 180 компаний.

Напомним, по итогам семи месяцев 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Южной Кореей составил $25,5 млн, что на 40,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Почти вся сумма приходится на импорт из Кореи.