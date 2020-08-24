Самара, , 10:50 — REGNUM В арбитраж Самарской области поступил банкротный иск к кредитному потребительскому кооперативу «Доходный дом». Претензии ЦБ РФ пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск от регулятора в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ подан 18 августа 2020 года. Сумма задолженности не сообщается.

В марте 2020 года к кооперативу с иском обратилась администрация Тольятти, у которой есть претензии по использованию жилого помещения. Мэрия требует продажи квартиры с публичных торгов и выплаты собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения по возложению на нового собственника обязанности по устранению нарушений жилищного законодательства. Истец пытался наложить арест на спорную квартиру, но суд отклонил претензии. Иск рассмотрят 24 августа 2020 года.