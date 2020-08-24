Душанбе, , 10:41 — REGNUM Поголовье крупного рогатого скота в Таджикистане по итогам первой половины 2020 года увеличилось на 1,1%, до 2,38 млн голов, сообщает 24 августа агентство «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

За отчетный период поголовье овец и коз увеличилось на 1,9%, до 584 тыс. голов. Объем производства мяса крупного и мелкого рогатого скота в живом весе составило 67,3 тыс. тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Производство молока выросло на 0,6%, до 366 тыс. тонн, яиц — на 44,3%, до 443,6 млн штук, шерсти — на 1,3%, до 4,76 тыс. тонн. Приплод телят за полгода вырос на 0,8%, ягнят и козлят — на 3,4%.