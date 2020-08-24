Москва, , 10:38 — REGNUM Пакет заказов российского военно-промышленного комплекса из-за пандемии коронавируса не пострадал. Об этом 24 августа заявил военный эксперт Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«Пакет заказов, несмотря на те обстоятельства, которые были вызваны пандемией коронавируса, в принципе, сильно не пострадал. Потому что несмотря на то, что не было очень многих предварительных встреч в этом году в связи с карантином, переговоры велись. Срывов по гособоронзаказу нет, срывов по контрактам зарубежным, которые были заключены в 2019 и 2018 годах тоже нет», — заявил Леонков.

«Мало того, заключаются новые контракты. То есть наш военно-промышленный комплекс вышел из этой пандемии с наименьшими потерями», — указал он.

Отметим, что Рособоронэкспорт плановые показатели на 2020 год не корректировал: в частности, заложен портфель заказов на 50 млрд долларов, а объём поставок — на уровне 13 млрд долларов. Большую часть российского экспорта составляет авиационная техника, а также системы ПВО и ПРО.