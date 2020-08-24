Калуга, , 11:04 — REGNUM В 2020 году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» направлено 598,7 млн рублей, в том числе 257,5 млн рублей из федерального бюджета, 224,1 млн рублей — из областного и 64,6 млн рублей из местных бюджетов. Поступили и 52,6 млн рублей из внебюджетных источников. Об этом 24 августа на заседании регионального правительства заявил министр сельского хозяйства области Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Примеры участия в программе по комплексному развитию села по видеосвязи назвала руководитель Перемышльского района Надежда Бадеева. Admoblkaluga.ru

По словам министра, в области создаётся современный облик сёл, обновляется их инженерная инфраструктура и главное — повышается качество жизни сельских жителей. Так, за счёт денег, выделенных на данную госпрограмму, реализуется 138 проектов по благоустройству сельских территорий и четыре проекта комплексного развития деревни Коряково Боровского района, посёлка Мятлево Износковского района, железнодорожной станции. Кудринская Мещовского района и деревни Хотисино Перемышльского района, где предоставляются социальные выплаты на строительство или приобретение жилья 29 сельским семьям. Сельхозтоваропроизводителям возмещается 30% затрат, связанных с прохождением производственной практики 485 студентов, обучающихся высших учебных заведения аграрного профиля. Строятся автодороги общей протяженностью 13,5 км, ведущие к объектам сельского производства.

В 2021 году в рамках программы планируется осуществить два проекта комплексного развития территорий села Перемышль и поселка Бетлица. Для формирования программы на 2022 год муниципальным районам выделено свыше 119 млн рублей из казны области на выполнение проектных работ по объектам социальной и инженерной инфраструктуры.

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