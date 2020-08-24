Уфа, , 10:26 — REGNUM Проверка сделки по отчуждению государственного пакета акций «Башкирской содовой компании» (БСК) проходит в Башкирии. Об этом 24 августа сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская на совещании в республиканском правительстве.

Она сообщила, что по поручению главы Башкирии Радия Хабирова была сформирована юридическая группа. В настоящий момент идет проверка документов сделки. Но из-за большого объема информации и документации специалистам нужно еще какое-то время для их обработки и предоставления результатов. Кроме этого, специалисты предоставят варианты решения проблемы: вплоть до ухода в судебную плоскость, либо обращения в правоохранительные органы.

Радий Хабиров подчеркнул, что ему нужны быстрые решения по этому вопросу. Глава региона поручил первому вице-премьер правительства Башкирии Андрею Назарову взять координацию данной работы на себя и подключить к решению этого вопроса прокуратуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава республики Радий Хабиров поручил выяснить юридическую природу сделок по отчуждению государственного пакета акций Башкирской содовой компании, а также установить, был ли в ходе данных сделок нанесен ущерб республиканскому бюджету.

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