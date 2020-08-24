Москва, , 10:16 — REGNUM Индия намерена приобретать у России коксующийся уголь, антрациты и пылеугольное топливо до 40 млн тонн ежегодно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые участвовали в заседании рабочих групп Госсовета 14 августа.

В настоящее время Россия экспортирует в Индию менее 1 млн тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 млн тонн. Для увеличения поставок планируется раскатка маршрута через южные порты РФ.

Как пишет газета, в поставках в Индию среди крупных производителей коксующихся углей и антрацитов заинтересованы «Сибантрацит» и «Колмар». Индия — это растущий рынок, один из самых перспективных, уточнили в «Сибантраците».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за ближайшие десять лет — до 55 млн тонн в год. Нарастить экспорт угля России поможет конкурентное преимущество в виде короткого логистического плеча, отметили в министерстве.

Читайте также: Индия заинтересована в кузбасском угле