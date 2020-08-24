Душанбе, , 10:10 — REGNUM Общественные и дехканские (фермерские) хозяйства Таджикистана имеют в наличии 27 537 тракторов всех марок, сообщает 24 августа издание «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике.

По состоянию на 1 августа в исправном состоянии находятся 20 954 тракторов, или 76,1%. Работники сельскохозяйственной отрасли отмечают, что большая часть техники эксплуатируется со времен СССР.

Отмечается, что сельскохозяйственный парк республики нуждается в обновлении, так как большая часть техники используется третий или четвертый срок службы. Новая техника закупается в Белоруссии.