Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM В Ростовской области дан старт отгрузке парогенераторов для турецкой АЭС «Аккую». Торжественную церемонию возглавили донской губернатор Василий Голубев и гендиректор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Общий вес конструкций, отправляемых в Турцию, превышает 1,4 тыс. тонн. К порту Цимлянского водохранилища парогенераторы доставляются автомобильным транспортом. Затем конструкции погружаются на баржу и продолжают путь по воде.

До конца текущего года планируется изготовить и отгрузить три реактора и 17 парогенераторов для турецкой АЭС «Аккую».

Уточняется, что в настоящее время «Атоммаш» изготавливает различное оборудование не только для строящихся и действующих объектов в России, но и для зарубежных заказчиков.

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