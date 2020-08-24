Сеул, , 09:58 — REGNUM В первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов продаж главных экспортных товаров страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

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Согласно опубликованным данным, несмотря на пандемию коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,3%. Однако без учета данных полупроводниковой промышленности в первом полугодии показатель уже сократился на 3,3%.

Между тем, по прогнозам специалистов, основанных на анализе мнений представителей шести ключевых отраслей, во втором полугодии продажи главных экспортных товаров, напротив, сократятся в среднем на 4,2%.

Ожидается, что во второй половине года экспорт товаров шести ключевых отраслей составит $113,8 млрд, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.