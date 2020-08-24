Киев, 24 августа 2020, 09:51 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в комментарии телеканалу «Громадське».
В данный момент неизвестны сроки визита на Украину миссии МВФ, которая должна оценить прогресс в выполнении требований фонда правительством и Нацбанком Украины, отметил представитель МВФ.
Он добавил, что МВФ и правительство Украины дискутируют касательно сроков проведения реформ в стране, а также по поводу экономической и финансовой политики государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что власти страны рассчитывают получить новый транш от МВФ до конца 2020 года.
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