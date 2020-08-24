Киев, , 09:51 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в комментарии телеканалу «Громадське».

В данный момент неизвестны сроки визита на Украину миссии МВФ, которая должна оценить прогресс в выполнении требований фонда правительством и Нацбанком Украины, отметил представитель МВФ.

«Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей [кредитной] программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока ещё не определили», — рассказал Люнгман.

Он добавил, что МВФ и правительство Украины дискутируют касательно сроков проведения реформ в стране, а также по поводу экономической и финансовой политики государства.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее», — подчеркнул Йоста Люнгман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что власти страны рассчитывают получить новый транш от МВФ до конца 2020 года.

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