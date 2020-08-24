Москва, , 09:39 — REGNUM В июле поступления НДФЛ в Москве превысили показатели 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Июль стал первым после введения режима повышенной готовности месяцем, в котором объем поступлений по НДФЛ в бюджет Москвы превысил показатели аналогичного месяца прошлого года. Прирост составил 15,4 млрд рублей или 12,6% к июлю прошлого года», — сказала руководитель департамента Елена Зяббарова.

Всего с января по июль 2020 года объём поступлений НДФЛ в столице составил 604,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, если перед властями РФ стоит задача любой ценой наполнить бюджеты и выполнить социальные обязательства, то у них есть куда более богатая почва для изъятия дополнительных средств, нежели рядовые граждане, а также малый и средний бизнес, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.

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