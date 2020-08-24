Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может прекратить вести бизнес с Китаем.

«Они (Китай) с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала Fox News.

По словам американского лидера, США «до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп объявил о запрете на проведение финансовых операций в США с китайскими компаниями, владеющими социальной сетью TikTok и мессенджером WeChat.

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