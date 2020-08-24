Владивосток, , 09:32 — REGNUM В Приморье с начала года произвели свыше 4,6 тыс. тонн мяса птицы — выпуск продукции увеличили более чем в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Основной производитель курицы в регионе — ООО «Агроптица». Только за полгода птицефабрикой в поселке Заводской было выпущено 3,3 тыс. тонн мяса. Остальные объёмы приходятся на ООО «Птицефабрика Уссурийская» и ООО «КХ Виктория».

«Всего с начала года в Приморье было произведено более 4,6 тыс. тонн курицы — 220% к аналогичному периоду 2019 года. Также на 11% увеличилось производство яиц — до 170 тыс. штук», — пояснили в пресс-службе.

«Агроптица» создано на базе предприятия-банкрота «Михайловский бройлер». В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Приморском крае» предприятие получает субсидии на производство мяса птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ферму на 1678 тыс. кур планируют модернизировать в Башкирии.