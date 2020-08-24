Пенза, , 09:49 — REGNUM Проект реконструкции пензенского планетария будет поддержан правительством РФ. Об этом заявил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко во время своей поездки в регион, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. В минкультуры России направлена заявка о включении данного объекта в мероприятия по реновации в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2021—2023 годах.

Планетарий в Пензе построили еще в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны в здании располагалась гидрометеослужба. Первый прибор для планетария установили в 1954 году. В 1987 году здание вошло в перечень памятников истории и культуры регионального значения. С ноября 2010 года объект признан аварийным и не эксплуатировался.

В настоящее время разработан проект реконструкции планетария, получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Ориентировочная стоимость работ — порядка 350 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, строительство цифрового планетария в Самаре получит федеральное финансирование. Строительство закончить планируют в 2021 году.

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