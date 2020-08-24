Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщается на сайте партии.
По словам депутата, в последнее время страной руководит «команда разрушителей и ликвидаторов» из правящей партии «Слуга народа».
Эта партия, добавил Медведчук, «подчиняется заокеанским хозяевам» и намеренно «превращает страну в колонию».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика нынешнего правительства Украины ведёт страну к «экономической и социальной катастрофе».
Такие выводы политик сделал на основе данных государственной службы статистики. Так, за первое полугодие 2020 года Украина потеряла 8,3% промышленного производства.
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