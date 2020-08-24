Казань, , 09:09 — REGNUM В Татарии продолжаются работы по капитальному ремонту социальных объектов, которые выполнены на сумму 3 млрд 569 млн 263 тыс. рублей. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Глава минстроя сообщил, что по программе запланирован капремонт 36 школ. Работы ведутся на 17 объектах, в 19 учебных учреждениях ремонт завершен. Из 87 дошкольных учреждений капремонт ведется на 57, на 30-ти объектах работы завершили. Среди спортобъектов продолжается ремонт на 19-ти площадках, на двух — уже завершили капремонт.

Кроме этого, в республике капитально ремонтируют ресурсные центры, общежития и учебные корпуса, теплые туалеты, молодежные центры, детские оздоровительные лагеря, подростковые клубы, стационары.

ИА REGNUM ранее сообщало, сотрудников исполкома Дрожжановского района Татарии обвиняют в служебном подлоге при незаконном ремонте служебных иномарок.

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