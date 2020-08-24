Горно-Алтайск, , 08:57 — REGNUM Республика Алтай за семь месяцев почти 84% выполнила план по экспорту сельскохозяйственной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего аграрии экспортировали товаров на 8,87 млн долларов.

Как отмечается, по года эта цифра должна вырасти до 10,6 млн долларов США. Наращиванию объёмов поставок должен помочь первый в республике агропарк, строительство которого ведётся в Майминском районе.

«Концепция проекта заключается в создании предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов, производству и розливу напитков, с последующей реализацией как самостоятельно, так и через оптово-распределительный центр», — отметили в правительстве.

Планируется, что благодаря проекту местные производители смогут хранить и продавать продукцию под единым брендом.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода 2020 года на поддержку сельскохозяйственных производителей республики было направлено 350 млн рублей. Из них на поддержку животноводства, растениеводства и рыбоводства направлены более 250 рублей.

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