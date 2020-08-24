Москва, , 09:02 — REGNUM Стоимость трёх моделей Mazda в России выросла на 17 — 30 тыс. рублей. Об этом 24 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Речь идёт о седане Mazda 6 и кроссоверах СХ-5 и СХ-9, которые подорожали в августе на 0,7 — 1,2% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожали седаны Mazda 6 — на 17 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в начальной комплектации Drive составляет 1 590 000 рублей, а максимальная Executive Plus подорожала до 2 379 000 рублей.

Цены на рестайлинговый кроссовер Mazda СХ-5 выросли на 19 тыс. рублей. Диапазон цен на этот кроссовер теперь составляет от 1 664 000 до 2 650 000 рублей.

Больше всего подорожал кроссовер Mazda CX-9. Его стоимость выросла на 30 тыс. рублей. Базовая версия теперь продается за 2 903 000 рублей, а топовая — за 3 518 000 рублей.

Напомним, в июле 2020 года продажи автомобилей Mazda в России оказались примерно на уровне реализации прошлого года. Всего за отчетный месяц было продано 2465 машин японской марки.

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