Москва, , 08:44 — REGNUM Российское правительство прорабатывает расширение списка стран, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Так, авиасообщение могут возобновить с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

По словам источников, эти страны могут открыть по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.

Кроме того, уточняют собеседники издания, основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками, поэтому роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в конце марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

С 1 августа Россия возобновила регулярное авиасообщение с рядом государств. Начали осуществляться перелёты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

С 10 августа программа международных рейсов была расширена — возобновились перелёты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.