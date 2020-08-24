Чита, , 08:41 — REGNUM Власти Забайкальского края известили об упрощении порядка получения грантов по развитию внутреннего и въездного туризма. Как сообщает сегодня, 24 августа, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности председателя правительства Забайкальского края Андрея Кефера, забайкальцы смогут получить до трех миллионов рублей на реализацию своих проектов. Это стало возможным потому, что на прошлой неделе правительство России упростило порядок получения грантов по развитию внутреннего и въездного туризма.

«Средства можно направить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц, разработку модульных гидов и онлайн-путеводителей. Мы много говорим о необходимости развития туризма, вот сейчас нужно очень внимательно поработать, оказать необходимую поддержку предпринимателям», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов на правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которая 18 августа прошла под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске, предложил распространить действие преференциального режима «Свободного порта» на все территории ДФО. Сейчас этот режим действует на территории лишь пяти субъектов Дальнего Востока, Забайкальский край в зону действия пока не входит.

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