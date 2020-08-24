Чита, , 08:36 — REGNUM Правительство России направило пять миллиардов рублей на закупку 2100 школьных автобусов для регионов. Как пояснил сегодня, 24 августа, на оперативном совещании исполняющий обязанности председателя правительства Забайкалья Андрей Кефер, значительная часть автобусов будет обновлена в сельской местности и отдаленных районах.

Министерству образования Забайкалья поручено плотно взаимодействовать с федеральным центром по этому вопросу и оперативно подготовить документы с перечнем нуждающихся в обновлении автобусов учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае» закуплено 13 автобусов ПАЗ, семь автобусов ГАЗ. На эти цели из краевого бюджета выделено 50 млн рублей.

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