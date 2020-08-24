Казань, , 08:32 — REGNUM На полях Татарии заканчивается уборка зерновых культур. В республике убрано 838 тыс. га, намолочено 3 млн 225 тыс. тонн при средней урожайности 38,7 ц/га. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По словам министра, регион вошел во вторую более сложную уборочную фазу. После обильных дождей есть поля с полеглыми хлебами и ряд площадей уйдут на перестой.

Кроме уборочной кампании параллельно ведутся и другие работы. Многие республиканские хозяйства приступили к севу озимых, который запланировали завершить до 5 сентября. Под урожай 2021 года засеют более 540 тыс. га озимого клина (из них озимая рожь — 132 тыс. га, озимая пшеница — 405 тыс. га, тритикале — 4 тыс. га).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 20 августа убрано зерновых и зернобобовых культур с 752,4 тыс. га, что составляет половину от уборочной площади культур.

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