Чита, , 08:28 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев в преддверии отопительного сезона заявил о необходимости детальнее изучить энергоэффективность. По его словам, некоторые котельные отапливают пустые объекты, затрачивая на это большие ресурсы. Слова чиновника цитирует сегодня, 24 августа, официальный сайт региона.

Также в ходе оперативного совещания были названы наиболее и наименее подготовленные к зиме районы.

«Нормально готовы Петровск-Забайкальский, Могойтуйский, Красночикойский районы и поселок Оловянная. Самое тяжелое положение в Нерчинском районе, подготовка находится буквально в критическом состоянии, краевое минэнерго должно этим делом заняться.

Также неудовлетворительное положение в Оловяннинском и Тунгокоченском районах, в Сретенске. Город Петровск-Забайкальский показывает плохую готовность в отличие от ситуации в целом по району», — пояснил Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Гурулев заявлял о том, что к прохождению грядущего отопительного периода неготовыми оказались большинство котельных Тунгокоченского района. По его словам, если работающие в регионе концессионеры не выполнят необходимые мероприятия, муниципальные власти рассмотрят возможность расторжения соглашения.

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