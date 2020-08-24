Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда республики выделяются средства на информирование граждан о выборах 13 сентября и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в период голосования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда выделяется 46 207 тыс. рублей, главным распорядителем назначена Центральная избирательная комиссия Чувашии.

«На реализацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции при проведении выборов главы Чувашской Республики, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, а также повышению информированности граждан о предстоящих выборах», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления. При этом 11−12 сентября состоится досрочное голосование.