Москва, , 08:23 — REGNUM С дефицитом бюджета первое полугодие текущего года было закончено в 47 российских регионах. Об этом 24 августа сообщается в исследовании компании Finexpertiza, на которое ссылается газета «Известия».

При этом наибольший бюджетный дефицит за этот период в Москве, где его размер составил 160 млрд рублей.

Вторым идет Подмосковье, в котором дефицит бюджета составил 55,5 млрд рублей. Эксперты Finexpertiza указали на то, что в период пандемии коронавируса в регионе были введены самые жесткие в России ограничения на работу предприятий, из-за чего произошло снижение их оборота и прибылей и, как следствие, сокращение сборов налогов. В то же время в этот же период были резко увеличены расходы на меры социальной поддержки населения и на здравоохранение.

На третьем месте по размеру дефицита бюджета Татария, где его размер составил 25,3 млрд рублей. Исследователи предполагают, что в данном случае это связано со снижением нефтяных цен на мировом рынке.

Также уточняется, что размер общей суммы дефицитов российских регионов составляет 213,7 млрд рублей.

Также известно, что закончить первое полугодие «в ноль» и даже выйти на профицит бюджета удалось 38 регионам России, и здесь лучшей стала Сахалинская область, где размер профицита бюджета составил 43,4 млрд рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец заявила, что в таких российских округах, как ЦФО, СЗФО, практически нет регионов с серьезным сокращением заработных плат.