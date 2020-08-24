Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновске судом принято в производство заявление о признании предприятия «31 Арсенал» банкротом. Рассмотрение назначено на 27 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Ульяновской области.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

Заявление зарегистрировано в суде 18 августа, истцом выступает Андрей Кузьменков. Ответчиком является ФГУП «31 Арсенал» Министерства обороны Российской Федерации. Предприятие расположено в Ульяновске.

Заявитель просит суд признать ответчика банкротом (несостоятельным) и ввести процедуру конкурсного производства. Сумма исковых требований составляет 361 754,7 рубля.

Арбитражный суд Ульяновской области принял заявление в производство, рассмотрение дела назначено на 27 октября 2020 года.