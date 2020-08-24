Москва, , 08:18 — REGNUM С января по июль 2020 года автолюбители России приобрели 2515 электромобилей с пробегом — на 45,7% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее продаваемым автомобилем с электромотором на вторичном российском рынке в отчетный период стала модель Nissan Leaf. На её долю пришлось порядка 94% от всех проданных подержанных электрокаров в стране, что в количественном выражении равно 2370 единицам.

Что же касается остальных автомобилей с электромотором, то их доля не превышает 2%. При этом объемы перепродаж составляют не более 50 единиц.

Так, вторыми по популярности стали электромобили компании Tesla. В России эти модели поменяли своих хозяев 47 раз, а следующие за ними Mitsubishi — 39 раз.

Перепродажи электрических авто других марок распределились следующим образом: Jaguar (21 ед.), BMW (14 ед.), Lada (10 ед.), Renault (9 ед.) и Hyundai (5 ед.).

Напомним, в июле текущего года автолюбители РФ приобрели 48 новых электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле прошлого года.

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