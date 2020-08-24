Барнаул, , 07:37 — REGNUM В сравнении с 2019 г. уборочная кампания в Алтайском крае идет с опережением на 12−14 дней к прошлому году. Такие данные сегодня, 24 августа, приводит официальный телеграм-канал региона.

По данным министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, убрано уже 32% зерновых и зернобобовых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нынешний аграрной сезон в Алтайском крае был очень сложным. После небывало ранней весны наступила засуха, потом десятки районов постигло нашествие лугового мотылька, который практически полностью уничтожил посадки. К началу августа 2020 г. площадь гибели сельскохозяйственных культур из-за засухи в Алтайском крае составила 159,1 тысячи гектаров.

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