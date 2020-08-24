Пермь, , 07:30 — REGNUM Центробанк России потребовал ликвидировать инвестиционную компанию из Пермского края, которая входит в группу «Волга капитал». Возложить обязанность по ликвидации истец предлагает на учредителя. Иск начнут рассматривать 17 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ЦБ РФ в лице Уральского главного управления поступил 5 августа 2020 год. Третьим лицом приглашена межрайонная ИФНС России №17 по Пермскому краю. Иск подан к ООО «Инвестиционная компания «Витус» и ПАО «Волга капитал» «о ликвидации организации, возложении обязанности по осуществлению ликвидации на учредителя общества».

По данным ЕГРЮЛ, «Витус» создано для управления финансовыми рынками в августе 1992 года. Уставный капитал — более 330,96 млн рублей. Директор — Дмитрий Балтачев. Владельцы — ПАО «Волга капитал» (доля — 43,56%), компания «Руби Капитал корпорейшн» (Сейшелы) — 30,51% и компания «Мэйкбридж холдингз ТЛД» (Белиз) — 25,93%.

ПАО «Волга капитал» на март 2019 года на 100% принадлежала Дмитрию Латыпову. Он является директором АО «Новосибирский аффинажный завод» (производство драгоценных металлов).