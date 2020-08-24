Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирской области, по данным о регистрации страхователей, число предпринимателей региона на сегодняшний день составляет 104 160 ИП. Это на 17 тысяч больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

«Для получения права на назначение страховой пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать так же, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учётом положений переходного периода)». Напомним, что это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в действие в 2024—2025 гг. В 2020 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента», — рассказали в ПФР.

При этом, если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объёме, он может вообще не получить права на установление страховой пенсии по старости.