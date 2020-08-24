Ижевск, , 06:57 — REGNUM Федеральная налоговая служба обратилась в арбитраж Удмуртии с банкротным иском к ООО «Полимерстрой». До 25 сентября 2020 года он оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Основанием для обращения «послужило наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере 11 300 535 рублей 74 копеек».

Истец также указывает на «наличие у должника признаков отсутствующего должника, в связи с чем заявитель полагает возможным применить к должнику положения § 2 гл. XI Закона о банкротстве». Из-за недочётов заявление оставили без движения. ФНС должна будет к концу сентября устранить замечания судьи.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена для строительства жилых и нежилых зданий в августе 2007 года. Её директор и владелец — Дмитрий Лазуков. Уставный капитал общества — 20 тыс. рублей. По открытым данным, ООО было исполнителем по двум госконтрактам на сумму 2,6 млн рублей, в том числе с ныне ликвидированным ФГУП «Главное военно-строительное управление №8».