Кызыл, , 06:28 — REGNUM В Туве программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда выполнена на 63,4%. Всего новые квартиры получили почти 4,2 тыс. человек или 1421 семья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К настоящему времени осталось переселить почти 2,2 тыс. человек из 814 семей. Как отмечается, в число аварийных относятся дома, пострадавшие в результате землетрясения.

«Наибольший объем аварийного жилья, расположенного в микрорайоне Шанхай, будут переселены в 2 многоквартирных дома по ул. Убсу-Нурская, д. 4,8 в г. Кызыле, построенных в рамках реализации программы сейсмика», — отметили в правительстве.

На сегодня «строительная готовность» объектов достигает 100%, их планируется передать в собственность администрации Кызыла в октябре, а переселение жителей, как предполагается, произойдёт в октябре-ноябре 2020 года.

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