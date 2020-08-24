Новосибирск, , 06:14 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Новосибирской области в январе — июне 2020 год 39 842 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Больше других заработная плата была у новосибирцев, задействованных в финансовой и страховой сфере — 71 910 рублей. Меньше других — у работников гостиниц и предприятий общественного питания (21 694 рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за первые полгода в Сибирском федеральном округе — 42 845 рублей.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Хакасии (43 148 рублей), Красноярском крае (52 960 рублей), Иркутской (48 763 рубля) и Томской (46 858 рублей) областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточняет региональный орган статистики.

Так, на первом месте по уровню зарплат оказался Красноярский край — 52 960 рублей, следом идут Иркутская область — 48 763 рубля, Томская область — 46 858 рублей, Хакасия — 43 148 рублей, Тува — 42804 рубля, Кемеровская область — 42 215 рублей, Новосибирская область — 39 842 рубля, Омская область — 36 517 рублей, Алтай — 35 335 рублей, Алтайский край — 28 716 рублей.