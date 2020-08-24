Тюмень, , 05:28 — REGNUM В Тюменской области прожиточный минимум во II квартале 2020 года в расчёте на душу населения увеличился по сравнению с первым на 373 рубля и составил 11 593 рубля. Соответствующее постановление правительства Тюменской области от 18 августа 2020 года № 531-п опубликовано на сайте регионального департамента труда и занятости.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум в Тюменской области на II квартал 2020 года составил 12 196 рублей, для детей — 11 956 рублей, для пенсионеров — 9 238 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на душу населения на уровне 11 468 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей