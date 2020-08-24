Москва, , 03:44 — REGNUM По инициативе банка «Траст» в отношении АО «Эквилибриум» (ранее называлось «Хорус Финанс») был введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Компания пробудет под ним до 20 января 2021 года. Решение еще может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Судья также включил в реестр кредиторов требование банка на сумму 10 740 387 156 рублей, из которых 10 648 200 000 рублей — основной долг, 92 187 156 рублей — пени. Временным управляющим назначена Татьяна Шаркова — участник Ассоциации СРО «МЦПУ».

Напомним, долг у компании, акционером которой, по последним данным, была иностранная фирма, возник по соглашению пятилетней давности. По нему два года назад банк приобрёл ценные бумаги общества, планируя на средства от их размещения построить два торговых центра в столице. Долг возник из-за дефолта по купонным выплатам.

В марте 2018 года на сайте ФАС появились сведения, что ведомство одобрило приобретение контроля над компанией «Хорус Финанс» («Эквилибриум») со стороны KLS Eurasia Venture Fund Ltd. Последнее выкупило 100% акций Seline B.V., получив контроль над фирмой, которая занималась привлечением финансов в строительство объектов коммерческой недвижимости.