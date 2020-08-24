Москва, , 03:11 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один иск ПАО КБ «Восточный», взыскав с компаний автобусного холдинга «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus») солидарно долг по трём кредитным договорам в размере 910 093 186,7 рубля и наложив взыскание на 165 единиц имущества. Его реализуют с двух публичных торгов. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе претензий банка к восьми компаниям лежат кредиты, выданные в 2014 и 2017 годы. На первые торги выставят 155 единиц техники и оборудования, установив общую начальную продажную стоимость с публичных торгов — 13 198 829,75 рубля. На вторые торги выставлено десять единиц оборудования, но начальная цена в решении суда указана всего десять рублей.

Напомним, в июне 2020 года по иску того же банка автобусная группа проиграла спор на 177 млн рублей, в рамках которого было обращено взыскание на 340 единиц имущества общей стоимостью 438 млн рублей. Помимо этого, в начале августа 2020 года ООО «Бакулин Моторс Групп» не смогло через суд признать «отсутствующим право ПАО КБ «Восточный» на обращение взыскания на заложенное имущество по договору ипотеки (залогу недвижимости)».

В июле банк также обратился с требованием о взыскании более 2,7 млрд рублей задолженности.

Холдинг, который объединяет компании Владимирской и Волгоградской областей, является одним из крупнейших в РФ. На него приходится порядка 20% от объёмов производства автобусов большого класса. Компания связана с экс-депутатом Волжской городской думы Алексеем Бакулиным, чьи данные схожи с данными сына депутата областной думы одного из созывов Анатолия Бакулина, который также был советником министра транспорта России и советником губернатора.