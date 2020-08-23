Минск, , 22:16 — REGNUM В Белоруссии предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, заявил 23 августа глава ведомства Петр Пархомчик.

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"Все предприятия минпрома работают в штатном режиме», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, задача сотрудников ведомства заключается в том, чтобы объяснить тем, кто «выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство», объяснить, что они «поступают неправильно».

«Многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь — не так-то просто», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работу предприятий, коллективы которых после президентских выборов в республике 9 августа участвуют в забастовках, необходимо временно остановить.

Отметим, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

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