Тюмень, , 14:39 — REGNUM В Тюмени цены на цветы стали выше на 15−20% ещё с 20 августа. Об этом ИА «Мегатюмень» сообщила тюменский флорист Алиса Перова.

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Тюменцам советуют заказывать букеты для учителей заранее. На сегодня розы в Тюмени стоят от 55 до 110 рублей в зависимости от страны происхождения и длины стебля. Крупные или кустовые хризантемы обойдутся в 100−130 рублей, герберы — от 70 рублей, гиацинты — 125 рублей. Средняя цена цветочной композиции — от 1,5 до 1,7 тыс. рублей.

Флорист напомнила, что в цветочные салоны из-за пандемии необходимо приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для удобства клиентов заказы принимаются бесконтактно: онлайн на сайте цветочного салона, через соцсети или по телефону. Также во многих магазинах можно заказать доставку.