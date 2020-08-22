22 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 23:29 — REGNUM Глава госкорпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко анонсировал намерение запустить в ближайший год платформу для поиска арендного жилья. Она будет бесплатной. Судя по информации в СМИ, бесплатно можно будет размещать объявления и регистрировать сделки. Но потом придется заплатить налоги с доходов от сдачи в аренду жилья. Как сообщал РБК со ссылкой на госкорпорацию, бюджет за счет арендодателей планируется дополнительно пополнить на 200 млрд. рублей. Можно начать бузить и возмущаться, мол, платформа предназначены не столько для заботы и удобства о гражданах страны, сколько как доильный аппарат. Отчасти, это конечно, так. Но, ведь россияне хотят жить так, как живут в Европе или США — цивилизовано, а цивилизованно — это когда с дохода платишь налоги. Не секрет, что недвижимость, которая сдается в аренду — является инвестиционным инструментом. Поэтому, конечно, платформа имеет самую, что ни на есть корыстную цель — вывести из тени арендодателей. Хотя, пенять в этом смысле исключительно на платформу, не стоит. Потому, как и другие сегодняшние площадки по размещению объявлений о продаже, покупке или аренде недвижимости, вполне дают понимание об объеме этого, пока что теневого рынка, и позволяет выявить тех, кто получает дополнительный доход, но не платит налоги. Поэтому, то, что до сих пор государство не залазило в карман к арендодателям, можно назвать упущением, хотя, почему-то кажется, что все-таки было поблажкой, ведь, инструментов для этого было уже давно и явно предостаточно, так же как и существовало понимание, кто именно и где сдает жилье. Причем, возможное стукачество соседа на соседа — не самый главный ключик к информации. Им являются различные приложения и прочие информационные виртуальные площадки.

Очень дорогая недвижимость центра Москвы Модест Колеров © ИА REGNUM

Безусловно, неприятно, что вывод из тени этого рынка, скорее всего, ударит по так называемому среднему классу. Ну, а с другой стороны — государство лишается возможных доходов, которые арендодатели могут тратить даже не в России, а за рубежом или вовсе не тратить — копить, изымая, таким образом, деньги из экономики. Еще одним неприятным последствием, правда, возможно, носящим временный характер, может стать рост арендных платежей. Логично, что когда у арендодателей станут забирать, так сказать часть доходов в виде налогов, то они поспешат заложить эти расходы в арендный платеж. Однако, доходы населения ограничены и вряд ли стоит ожидать значительного роста цен, разве, что и без того в более дорогом сегменте. Кроме того, если государство выставит на рынок новые объемы социального арендного жилья по более выгодным ценам, то коммерческая аренда будет вынуждена подтянуться к рынку.

Другой вопрос: нужно ли это государство, станет ли оно способствовать снижению цен на этом рынке, если, например, коммерческая аренда будет стабильно обеспечивать бюджет высокими или скажем так, необходимыми объемами поступлений налогов. Хотя задача обеспечить доступным жильем россиян стоит и не снимается с повестки дня. Правда, российскому народу-то хотелось бы иметь свое собственное жилье, а не жить в режиме вечного скитальца по чужим углам. А вот с этой задачей — обеспечить россиян доступным жильем Минстрой всё никак не справится, планирует, как мы писали ранее, снова просить денег у государства, мол, застройщикам не хватает для строительства необходимых объемов жилья. Хотя давно известно, что стоит сократить часть бюрократических процедур в строительной сфере, тогда строителям станет легче и проще, и себестоимость объектов может снизиться. Но чиновники, в том числе и «ДОМ.РФ», не спешат работать в этом напралении, по-прежнему ждут бюджетных денег. Может, на самом деле деньги нужны не столько застройщикам, сколько самим чиновникам? Вот и получается, что наблюдая эту грустную картину, как Минстрой намерен идти своим прежним курсом — решать, отчасти порожденные им же проблемы за счет бюджетных вливаний, надежды на заинтересованность государства в создании конкурентного рынка доступного комфортного жилья, в том числе арендного, тают на глазах. Ведь, проще обложить кого-нибудь налогом и дальше «жить» в привычном для себя режиме.

Есть вероятность, что арендный рынок жилья, наоборот, уйдет в тень — перейдет с виртуальных площадок в реальный режим закрытых сообществ. Такие, кстати, до сих пор, с тех самых 90-х годов, существуют в регионах. И вот тогда, можно будет столкнуться с бурным развитием стукачества, правда, выявление теневых арендодателей в этом случае будет налоговым органам обходиться дороже, но, ведь, и санкции можно применить такие, что мало не покажется. Достаточно посмотреть, как ведется борьба с неплательщиками алиментов и прочими должниками. Поэтому, скорее всего, большая часть арендодателей, чтобы избежать лишних проблем и волнений, да и не только поэтому, россияне, в принципе по большей части законопослушны и исполнительны, вполне спокойно без каких-либо ухищрений примут новые правила игры на рынке. А вот как они отразятся на цене аренды недвижимости, зависит от государства.