Ташкент, , 11:00 — REGNUM На IV квартал 2020 года на Джизакском автомобильном заводе Узбекистана запланировано начало сборки автомобилей специального назначения, сообщает 21 августа пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Соответствующее указание президент Узбекистана дал в ходе осмотра моделей автомобилей специального назначения, который состоялся после встречи с активом Бектемирского района.

«Представленные модели призваны заполнить незанятый сегмент автомобилей специального назначения. На такие машины высок спрос и в соседних странах » , — говорится в сообщении.

Опытные образцы специальных автомобилей были подготовлены на шасси разработки Volkswagen, Škoda и Isuzu. Уточняется, что освоить полный цикл производства указанных автомобилей планируется в 2022 году.

В пресс-службе главы республики напомнили, что в январе 2019 года глава республики посетил Германию, где было подписано соглашение о сотрудничестве между АК «Узавтосаноат» и концерном Volkswagen. Согласно данному соглашению, на Джизакском автомобильном заводе предусмотрена организация производства минивэнов Volkswagen Caddy в трех модификациях. Данное транспортное средство подходит для переоснащения под различные нужды и имеет семь мест.