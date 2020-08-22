Москва, , 09:36 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 434,8 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в 2020 году будет направлено 434,8 миллионов рублей.

Уточняется, что на эти средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда. В частности, будет демонтирован цех ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром».

Кроме того должна быть обеспечена безопасность пяти аварийных емкостей и организована утилизация отходов. Также будут возведены защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидированы первые скважины глубинного захоронения.

Уже сейчас на площадке завода ведутся работы по извлечению загрязненных ртутью грунтов, проводится их обработка деактивирующими реагентами. На объекте работают специалисты министерства обороны России, МЧС и Росатома.