Москва, , 08:26 — REGNUM Цены на автомобили в России вырастут к концу текущего года, заявил партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в эфире НСН.

Эксперт отметил, что в июле текущего года продажи автомобилей в России выросли на 7% по сравнению с этим же месяцем 2019 года. Он добавил, что в августе также ожидается рост продаж, что является нетипичным для летних месяцев. При этом Моржаретто напомнил, что в апреле, мае и июне деятельность дилеров была ограничена.

Моржаретто добавил, что к концу августа большинство производителей вышло на докризисный уровень выпуска автомобилей. Он сообщил, что по полному циклу заработали заводы KIA, Renault и других производителей. Эксперт отметил, что сейчас тяжело делать точные прогнозы о дальнейшем уровне продаж автомобилей, однако ожидается, что под конец года они упадут на 20%.

«Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — подчеркнул Моржаретто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 13,8% в годовом исчислении по данным аналитического агентства «Автостат».

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