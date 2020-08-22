Пекин, , 08:09 — REGNUM Главный исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан заявил, что китайская компания оказывает благоприятное воздействие на бизнес в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возможном запрете деятельности китайских технологических компаний в Соединённых Штатах.

Дэниэл Чжан напомнил, что Alibaba является крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. Он подчеркнул, что сервисы Alibaba используются многими американскими компаниями, розничными продавцами, фермерами и другими представителями малого бизнеса для доставки своей продукции во все страны мира.

«Миссия компании Alibaba по облегчению ведения бизнеса в любом месте полностью соответствует интересам и Китая, и США», — подчеркнул Чжан.

В августе президент США Дональд Трамп объявил о запрете на проведение финансовых операций в США с китайскими компаниями, владеющими социальной сетью TikTok и мессенджером WeChat.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа Дональд Трамп заявил, что в США может быть запрещена деятельность других китайских технологических компаний, включая Alibaba.