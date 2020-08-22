Кострома, , 07:14 — REGNUM Ограничения на проведение массовых мероприятий в костромских кафе и ресторанах не сказались на «коронавирусной» статистике Костромской области. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась основатель онлайн-сообщества предпринимателей региона Айгюль Саидова.

«Очень пугают и настораживают основания, которые позволяют администрации закрыть целое направление деятельности. Понятно, что формально — это данные Роспотребнадзора. Но при этом все понимают, что доверять эпидрасследовниям нельзя. За неделю до отмены массовых мероприятий среднее количество заболевших в день за неделю с 5 до 12 августа было 44 человека. За неделю после закрытия с 13 по 20 августа — тоже 44 человека. Причём сегодня опять 50 заражённых», — сказала Саидова.

Напомним, запрет на проведение дискотек, свадеб, поминок, корпоративов и банкетов и других массовых мероприятий в костромских ресторанах и кафе начал действовать с 13 августа. По словам властей, причиной принятия решения послужили 4 факта заражений костромичей на банкетах в первой половине месяца. Бизнесмены не согласились с запретами и были приглашены на встречу с заместителем губернатора региона Юрием Маковым.

«На встрече в прошлый четверг замгубернатора сказал, что если в течение недели заболеваемость упадёт, то причина в свадьбах и банкетах. А если нет, то через неделю вопрос рассмотрят повторно. В среду состоялся штаб — этот вопрос на нём не рассматривался. Хотя данные показывают — рост заболеваемости и массовые мероприятия в общепите не связаны. Думаю, властям пока просто не до нас, в городе проходят крупные мероприятия — ювелирная выставка, экономический форум. При этом на форуме масочный режим соблюдается не всеми и не всегда, на центральной площади скоро выступит Надежда Бабкина, основные почитатели которой люди старшего возраста. В городе работают все парки, аттракционы, детские площадки», — добавила предприниматель.

На данный момент Костромская область находится на первом этапе снятия ограничений. Массовые мероприятия в честь празднования Дня города в Костроме пройдут на открытых площадках.

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