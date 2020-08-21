Бразилиа, , 23:56 — REGNUM Месячный прирост числа рабочих мест в Бразилии находится на максимальном уровне с 2012 года, 21 августа сообщает агентство Reuters.

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Согласно правительственному отчету, в стране за июль создано более 1 миллиона рабочих мест, потеряно 912 640 рабочих мест. Прирост составил 131 010 рабочих мест.

Увеличение обеспечено промышленностью и строительством, на которые в совокупности пришлось более 70% общего прироста, за ними следуют розничная торговля и агробизнес. Однако в сфере услуг рабочие места по-прежнему сокращаются.

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