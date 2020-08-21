21 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 21:30 — REGNUM Примерно месяц назад Ассоциация Банков России направляла письмо в Минфин РФ с предложением изменить формулу расчета компенсаций, чтобы сделать льготную ипотечную программу «не только выгодной для потребителей, но и более интересной для банков». После снижения ключевой ставки ЦБ, на тот момент размер которой составлял 4,5%, компенсации банкам снизились вдвое и даже субсидирование ипотечной ставки не позволяет им выдавать кредиты с выгодой для себя, сетовали представители банковского сообщества. Напомним, по условиям новой запущенной в апреле льготной ипотечной программы, заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. Были расширены и лимиты. Согласно письму, банки обеспокоились своей маржой. Тем не менее, льготная ипотека пошла в рост,и, кстати, раздумывающим об ипотеке, стоит на самом деле поторопиться с решением, думается, вряд ли впредь, будут предложены подобные столь выгодные условия приобретения жилья. А банки, судя по июльскому отчету ЦБ, так и не впали в коматозное состояние, как то можно было себе представить, исходя из прогнозируемых АБР проблем. Уже к середине июля, как писал РБК со ссылкой на ключевые банки, реализующие программу льготной ипотеки, что ряд кредитных организаций выбрали от трети до четверти лимитов программы и некоторые из них, в частности Совкомбанк предполагал введение возможных ограничений на прием заявок из-за нехватки лимитов. На днях директор Департамента финансовой политики Иван Чебесков на конференции «ДОМ.РФ», посвященной вопросам жилищного строительства рассказал, что из 450 тысяч полученных банками заявок на получение льготной ипотеки было одобрено около 310 тысяч заявок, процент одобрения находится на уровне около 70−75%, подчеркнув, что данная программа стала успешным драйвером как для строительной индустрии, так и оказала существенную поддержку людям, а в некоторых случаях ставка в 6,5% была даже ниже из-за специальных программ кредитных организаций. При этом июльский обзор Банка России тоже говорит о том, что банки неплохо заработали по сравнению с июнем: почти вдвое больше. Причем месячная прибыль оказалась у банков выше не только относительно предыдущего месяца этого года, но и выше аналогичного периода прошлого года. Так, что не все так плохо, как чиновники и банкиры пытаются преподнести, имея желание выпросить у государства больше денег. Во всяком случае, неплохо смотрится статистика.

Всюду жизнь Модест Колеров © ИА REGNUM

Тем не менее, как сообщает издание «Коммерсант», Минстрой намерен просить государство о расширении программы субсидирования кредитов для застройщиков — она уже вышла за пределы выделенных 12 млрд руб., поскольку сумма возмещения банкам недополученных доходов оценивается в 15 млрд руб. В такт данной просьбе, чуть ранее в СМИ появилась информация о том, что более половины опрошенных PwC девелоперов могут задержать сроки ввода строящихся объектов или отказаться от запланированных инвестиций. К таким решениям застройщики готовятся на фоне падения выручки и прибыли. Издание РБК, ознакомившись с результатами опроса PwC, проведенного в июне—июле среди топ-менеджеровдевелоперских компаний России — строителей жилой, торговой, офисной, гостиничной и складской недвижимости, указывал, что 77% из них, прогнозируют снижение выручки и прибыли своих компаний по результатам 2020 года. Хотя с началом пандемии, которая, к слову нанесла наименьший урон России по сравнению с другими странами мира, кредитное рейтинговое агентство НКР разработав три сценария по изменению спроса на первичном рынке жилья в России в 2020 году, отмечало, что при первом «умеренном» варианте развития событий 20 крупнейших застройщиков могут потерять до 90 млрд рублей своей выручки (или 10% от совокупного дохода за 2019 год), при третьем, наиболее жестком, — более 200 млрд руб. Как мы знаем жесткой «посадки» экономики в период пандемии не произошло, причем именно строительной отрасли делались наибольшие поблажки: эта сфера позже других ушла и раньше других отраслей вышла из режима самоизоляции. При этом по опубликованным на днях Интерфаксом данным консалтинговой компании Brand Finance один из ведущих застройщиков России — «Группа компаний ПИК» является самым быстрорастущим из российских брендов: стоимость бренда «ПИК» за последние несколько лет увеличилась на 51%. И это несмотря на пандемию. Почему же тогда, несмотря на поблажки строительной сфере на время пандемии, и поддержку государства путем расширения программы льготной ипотеки и субсидирования кредитов застройщиков, ведется речь о продолжающемся падении объемов ввода жилья? По данным Росстата, в июле оно составило 14,9% после 6,3% в июне. В целом с начала года сокращение темпов ввода жилья оценивается в 12% — без учета домов на садовых участках построено 32 млн кв. м. Стоит ли поднимать вопрос именно о необходимости расширения господдержки или нужно открыто заявить о том, что коммерческое кредитование в России по-прежнему работает плохо, даже несмотря на снижение ключевой ставки?

Вопрос о необходимости расширения программы субсидирования возник при работе над корректировкой нацпроекта «Жилье и городская среда», направленного на наращивание темпов жилищного строительства. Прежде, когда нацпроекты были рассчитаны на реализацию до 2024 года, подобный вопрос не поднимался, а сейчас, когда реализацию проектов растянули до 2030 года, вдруг выяснилось о нехватке средств застройщикам. Может застройщикам, как и банкам, стоит указать на необходимость затянуть пояса? Потому как сколько не расширяй господдержку того или иного бизнеса, без роста доходов россиян и снижения аппетитов бизнеса, никакая материальная помощь так и не пойдет впрок — всё будет мало.

Между тем, судя по заявлениям представителя Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), по-прежнему остается открытым вопрос снижения различных разрешительных, бюрократических процедур в области строительства, которые нагружают стоимость объектов. Владимир Путин поднимал его и требовал его скорейшего решения, конечно, не в ущерб качеству и безопасности возводимых объектов. Ответственные чиновники поспешили практически сразу отчитаться о проделанной работе, мол, сократили и будем дальше сокращать. Если дословно, то глава Минстроя Владимир Якушев на онлайн-конференции «Город — ресурс или общественное благо?» произнес довольно неоднозначную речь: «Первый шаг сделан. И то, о чем вчера сказал президент, эту работу [по снятию административных барьеров] надо продолжать. И мы действительно ее будем продолжать до 2024 года и дальше — до 2030 года». Из чего можно сделать вывод, что работа в этом направлении будет вестись неспешно, а пока судя по намерениям Минстроя просить о расширении господдержки застройщиков, ведомство по-прежнему рассчитывает решать вопросы традиционным способом — выкачивая деньги у государства, у которого сейчас и без того «забот полон рот».

Президент НОСТРОЯ Антон Глушков на совещании с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым отмечал, что 2020 год оказался для строительных компаний сложным. Но согласно количеству заключенных договоров долевого участия дальше может быть и хуже: по данным объединения в апреле число договоров снизилось в разных субъектах на 40−70%, — этот показатель организация считает основой под будущий задел строительства. При этом Глушков подчеркивает, что да, льготная ипотека стимулировала строительство, во всяком случае, в мегаполисах: в июле объем выданных кредитов оказался на 40% выше показателя 2019 года, но вместе с тем посетовал — выкуп ДОМ.РФ жилья у застройщиков спросом не пользуется. По данным НОСТРОЯ, в 46 регионах прошли аукционы, но лишь девять строительных компаний захотели продать права долевого участия. Строители, как отметил Глушков, хотели бы облегчения доступа к земельным участкам, что им позволит увеличить количество выводимых на рынок проектов, мол, если ДОМ.РФ выделяет земли, находящиеся в федеральной собственности, то регионы и муниципалитеты таким правом практически не пользуются. Но тут, заметим, возникает и еще один вопрос: если строителям облегчат доступ к земельным участкам и они за счет этого готовы и способны увеличить объемы строительства, о чем прямо и открыто заявил президент НОСТРОЯ, то значит, их финансовое положение позволяет обходиться без роста господдержки и проблема на самом деле лежит как раз в плоскости разрешительных процедур. Так зачем же дело стало?